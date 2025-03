Pari menti, racconti di donne alla Camera di commercio di Salerno

Leggi su Ildenaro.it

Raccontare leed in modo particolare le imprenditrici del nostro territorio valorizzando le storie di piccole grandi eroine che, in settori diversi del contesto sociale, hanno saputo ottenere risultati importanti battendosi con tenacia, forza e caparbietà. Andrà a celebrare proprio questa forza, quel nucleo di potenza che solo lesanno sprigionare, l’evento “di” promosso dal Comitato per l’Imprenditoria Femminile delladidiche, nella giornata di lunedì 10 marzo, a partire dalle 16,30 presso la sede della Cciaa di via Roma, attraverso importanti testimonianze, punterà proprio sulla formula del racconto per presentare la sua nuova modalità comunicativa: un nuovo progetto che utilizza modalità e canali come la formula podcast e i social.