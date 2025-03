Gravidanzaonline.it - Papà scoppia a piangere: “Il passaggio da uno a due figli è più difficile di quanto pensassi”

Passare dall’avere uno ad averne due può essere meraviglioso, ma può senz’altro essere molto più complesso disi possa credere. Il video di unsulla lotta per destreggiarsi tra un neonato e un bambino piccolo è diventato virale su Instagram, con 3,4 milioni di visualizzazioni e diversi commenti da parte di genitori che si identificano profondamente nel tema, vivendo la stessa cosa.Nel video , il creator Eric Jensen, visibilmente esausto e trattenendo le lacrime, racconta apertamente il peso emotivo che comporta cercare di essere presente per suoo in età prescolare e per il secondogenito, neonato. “Non so bene come le persone gestiscano la transizione da uno a due– dice – È davvero dura, in così tanti modi diversi. Mi accorgo davvero che mioo sta passando un periodo