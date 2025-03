Papa resta stabile tra cure e preghiera

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

19.05 Le condizioni diFrancescono "stabili nella complessità del quadro clinico". Lo riferisce la Sala stampa vaticana. Il Pontefice prosegue la "terapia per polmonite" e la fisioterapia respiratoria". La prognosi "riservata". Ilha pregato per una ventina di minuti nella cappella adiacente alla sua camera al Policlinico Gemelli, dove è ricoverato da 22 giorni. Maggiori dettagli sono attesi con il prossimo bollettino medico previsto per domani.