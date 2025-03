Papa Francesco Vaticano | Condizioni stabili nella complessità prognosi resta riservata

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Ledi salute di, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, oggi 7 marzono "" per cui laancora, con tutti i rischi cheno. Lo riferisce la Sala stampa vaticana nel giorno in cui i medici che hanno in cura il Pontefice al Policlinico Gemelli .