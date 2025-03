Sbircialanotizia.it - Papa Francesco, Vaticano: “Condizioni stabili nella complessità, prognosi ancora riservata”

Leggi su Sbircialanotizia.it

La Sala stampa vaticana comunica che, anche in data odierna (7 marzo), ledi salute di– ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma – si mantengono “”, motivo per cui larimanee i possibili rischi persistono. Nel giorno in cui i medici che seguono il Pontefice dal . L'articolo: “” è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.