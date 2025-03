Thesocialpost.it - Papa Francesco, situazione stabile ma complessa: “Fisioterapia e un po’ di lavoro”

, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dal 14 febbraio a causa di una polmonite bilaterale e altre complicazioni respiratorie, ha trascorso la giornata alternando periodi di riposo, preghiera e sessioni di. Secondo quanto riferito dalla Sala Stampa della Santa Sede, il Pontefice ha lavorato e ha trascorso 20 minuti in preghiera nella cappella dell’ospedale. Il giorno Bergoglio è aiutato da una ventilazione ad alti flussi, quindi con i naselli, la notte da una ventilazione meccanica non invasiva e quindi con una mascheraLeggi anche: Siria, esercito nelle strade. Esplode nelle roccaforti di Assad: “147 morti”Le condizioni cliniche delsono descritte come stabili, senza nuove crisi respiratorie o febbre. Tuttavia, il quadro generale rimane complesso e la prognosi resta riservata.