Papa Francesco Santa Sede | Notte tranquilla sveglio poco dopo le 8

ha iniziato oggi il suo 22esimo giorno di ricovero all’ospedale Gemelli di Roma. Una permanenza, quella diBergoglio, che con oggi eguaglia, per numero di giorni, un altro ricovero di un Pontefice seppur avvenuto per una causa differente. Ventidue, infatti, sono stati anche i giorni di degenza di San Giovanni Paolo IIl’attentato del 1981.essere stato ferito da Ali Agca in Piazza San Pietro, prima dell’udienza generale del 13 maggio,Wojtyla fu trasferito d’urgenza al nosocomio romano. Qui fu operato e qui restò fino al 3 giugno.Il Santo Padre ha trascorso unae si è svegliatole 8. Lo riferisce la Sala Stampa Vaticana nel consueto aggiornamento in merito alla salute di. Giovedì sera è stato diffuso un messaggio audio di Bergoglio ai fedeli riuniti in Piazza San Pietro per la consueta preghiera per il Santo Padre.