Papa Francesco lo pneumologo Pistolesi | Ha la voce di un paziente gravissimo Condizioni stabili? Non sono una buona notizia – L’intervista

Dopo più di 20 giorni di ricovero, per la prima voltaparla al mondo: lanell’audio diffuso ringrazia i fedeli per la vicinanza dimostrata dando un segnale chiaro di presenza, ma la fatica del Santo Padre nel pronunciare ogni singola parola è evidente. Ledi salute descritte dagli ultimi bollettini del Gemelli di Roma parlano di situazione stazionaria: il Pontefice non sta peggiorando ma nemmeno migliorando. Nonostante l’assenza negli ultimi giorni di nuove crisi respiratorie la prognosi rimane ancora riservata e l’ossigenoterapia ad alti flussi continua a sostenere i suoi polmoni affaticati.Alla luce di aggiornamenti sempre meno frequenti e specifici da parte dell’equipe medica dell’ospedale romano alladel Pontefice ascoltata per la prima volta dopo settimane, Open ha chiesto al professore Massimoe già Professore Ordinario di Malattie dell’Apparato Respiratorio e Direttore dell’Area Dipartimentale Toracica presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi di Firenze, quale potrebbe essere a questo punto il reale quadro clinico del Santo Padre e quali le effettive prospettive di ripresa.