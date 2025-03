Panorama.it - Papa Francesco le condizioni restano stabili

Il Pontefice ha trascorso la giornata tra riposo, fisioterapia e attività lavorativa. Ieri, per la prima volta, si è sentita nuovamente la sua voce.prosegue il suo percorso di recupero al Policlinico Gemelli, dove è ricoverato da tre settimane per una polmonite bilaterale. La giornata del Pontefice è stata scandita da momenti di riposo, preghiera e terapie prescritte, comprese la fisioterapia motoria e respiratoria.Secondo quanto riferito dalla Sala stampa vaticana, questa mattina ilha dedicato circa venti minuti alla preghiera in cappella, prima di riprendere alcune attività di lavoro nel corso della giornata.Fonti vaticane confermano che la terapia prescritta procede regolarmente e che l’ossigenazione continua ad alternarsi tra notte e giorno: ventilazione meccanica con mascherina nelle ore notturne e ossigenazione ad alti flussi tramite cannule nasali durante il giorno.