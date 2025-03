Thesocialpost.it - Papa Francesco, la voce debole nell’audio dal Gemelli: “Vi accompagno da qui”

CITTÀ DEL VATICANO – La, interrotta a tratti, ma carica di gratitudine: «Ringrazio di cuore per le vostre preghiere per la mia salute dalla Piazza, vida qui. Che Dio vi benedica e che la Vergine vi custodisca. Grazie». Con queste parole, pronunciate in spagnolo, il Pontefice si è fatto sentire per la prima volta dal ricovero avvenuto il 14 febbraio. L’audio, registrato ieri nella sua stanza d’ospedale, è stato diffuso in piazza San Pietro all’inizio del rosario serale dedicato alla sua guarigione. Il tono affaticato tradisce la fragilità del momento, ma al contempo esprime il desiderio di ringraziare quanti, nel mondo, pregano per lui da settimane.La Santa Sede ha spiegato che ilha voluto inviare questo messaggio vocale, profondamente toccato dall’affetto ricevuto e riconoscente per le preghiere del popolo di Dio.