Papa Francesco il messaggio rivolto ai fedeli | Vi ringrazio di cuore Vi accompagno da qui

Leggi su Dailynews24.it

è ricoverato al Policlinico Gemelli dal 14 Febbraio per via di una forte polmonite bilaterale. Ieri, a quasi un mese dall’inizio della degenza, il Pontefice ha fatto sentire la sua voce. Bergoglio ha registrato un audio vocale che è stato trasmesso alle 21, durante la preghiera del Santo Rosario in Piazza San Pietro. .L'articolo, ilai: “Vidi. Vida qui”