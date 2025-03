Thesocialpost.it - Papa Francesco, il bollettino dal Vaticano: “Notte tranquilla, sta riposando”

Leggi su Thesocialpost.it

Il Pontefice ha trascorso unaserena e continua a riposare, secondo quanto riferito da fonti vicine alla Santa Sede. “Le condizioni cliniche del Santo Padre sono rimaste stabili rispetto ai giorni precedenti”, recita l’ultimo aggiornamento medico diffuso giovedì sera, precisando che “non ha presentato episodi di insufficienza respiratoria” e che “ha continuato con beneficio la fisioterapia respiratoria e quella motoria”. Anche i parametri emodinamici e gli esami del sangue risultano invariati, e Bergoglio “non ha presentato febbre”. Tuttavia, la prognosi resta riservata. Vista la situazione di stabilità, il prossimo aggiornamento ufficiale non sarà diffuso oggi, ma sabato, interrompendo per la prima volta la consuetudine degli aggiornamenti quotidiani sul suo stato di salute.Il messaggio ai fedeli dall’ospedaleGiovedì sera, prima della recita del rosario in piazza San Pietro, ilha voluto ringraziare i fedeli per il loro sostegno spirituale.