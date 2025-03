Quotidiano.net - Papa Francesco: Condizioni Stabili ma Complesse, Terapie in Corso

La giornata diè trascorsa "tra riposo, preghiera, leprescritte e la fisioterapia - sia motoria che respiratoria - un po' di lavoro". E' quanto riferisce questa sera la Sala stampa vaticana, senza che venga emesso oggi un nuovo bollettino medico. Questa mattina il Pontefice "è stato circa 20 minuti in cappella per un momento di preghiera. Poi ha continuato l'attività lavorativa neldella giornata". La condizione clinica del Pontefice, viene spiegato, "resta quella già descritta ieri, una condizione che i medici continuano a definire in questo momento stabile, però resta il quadro di complessità e la prognosi rimane riservata, con tutti i rischi che questo presuppone e che rimangono. All'interno di questo contesto il quadro è di complessità". Domani ci sarà un nuovo bollettino dei medici, "con qualche informazione in più per quanto riguarda l'andamento della terapia".