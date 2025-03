Isaechia.it - Paolo Ciavarro torna a Forum dopo la scomparsa della madre Eleonora Giorgi: le parole di Barbara Palombelli (Video)

Leggi su Isaechia.it

sta sicuramente vivendo uno dei momenti più delicati e bruttisua vita.Ladi sua, è ancora un po’ fresca e piano piano l’ex gieffino del Grande Fratello sta provando a riprendere in mano la sua vita di sempre. Ieri pomeriggio, a Piazza del Popolo a Roma, si sono celebrati i funerali dell’attrice romana, morta solamente 2 giorni fa in una clinica ben nota a Roma. Durante la funzione, numerosi personaggi noti e tantissimi fan affezionati si sono attorniati al dolore di figli: Andrea Rizzoli e. Quest’ultimo, visibilmente commosso e pieno di emozione e dolore, non è mai riuscito a trattenere le lacrime nel dare l’ultimo saluto alla mamma.Accanto a lui, sempre a fargli da spalla, la moglie Clizia Incorvaia che non gli ha mai lasciato la mano e l’ha sempre stretto a sé.