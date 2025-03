Biccy.it - Paolo Ciavarro a Forum dopo la morte della madre, le parole di Barbara Palombelli

Questa mattina, a pochi giorni dalla scomparsa di suaEleonora Giorgi,è tornato ufficialmente a, riprendendo la sua attività lavorativa. Ad annunciare il suo ritorno è stata la conduttrice, che in diretta su Canale 5 ha dichiarato: “La vita ricomincia anche per Paolinoche oggi ritorna ae starà con noi”. A quel punto,ha preso la parola per esprimere la sua gratitudine, affermando: “Grazie a te, al pubblico e a tutti quanti voi, di cuore”. Menzionando Eleonora Giorgi, la presentatrice ha poi concluso con queste: “Ovviamente grazie a te, ad Andrea (Rizzoli, il fratello di, ndr) e grazie soprattutto ad Eleonora, per l’esempio che avete dato a tutti gli italiani”.#ciavarrini buon inizio Paolepic.twitter.