.com - Paola Pizzino feat. Ghemon: “SOLA” è il nuovo singolo che lascia il segno

Leggi su .com

Eleganza, intensità e un viaggio interiore tra solitudine e rinascita.torna con ilbrano, accompagnata da, in uscita oggi per Macro Beats e distribuito da Artist First.Indice“”: un racconto sincero tra nostalgia e riscoperta“Io sto imparando a camminare”: un mantra di crescita interioreChi è?“”: un racconto sincero tra nostalgia e riscopertaAtmosfere calde, sonorità raffinate e una voce che racconta l’anima:diè un brano che esplora le sfumature della solitudine e della perdita, trasformandole in musica e introspezione.scava nelle fragilità umane con una scrittura sincera e viscerale, descrivendo il dolore di un distacco chesegni profondi. Il testo è un dialogo interiore che oscilla tra la nostalgia e il difficile percorso verso una nuova consapevolezza.