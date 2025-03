Dilei.it - Paola Maravalle, chi è la moglie di Mario Giordano

è un giornalista tra i più apprezzati (e discussi) dal pubblico televisivo. Il suo Fuori dal Coro è ormai una certezza per i telespettatori più assidui, seguito con grande interesse, ed è solo l’ultimo tassello di una lunga carriera quasi trentennale che lo ha visto passare dalla carta stampata al piccolo schermo. Ma se questo percorso è stato possibile è anche grazie alla donna della sua vita,, che ha conosciuto da giovanissimo.Il primo incontro cone le nozzeha conosciutonel 1981. Lui del 1969, lei di tre anni più giovane: quando si incontrarono per la prima volta si trovavano nell’oratorio di Canelli, in provincia di Asti. Da quel momento non si sono più lasciati, dapprima come amici e poi, via via che il rapporto si evolveva e diventava sempre più intenso, come fidanzati.