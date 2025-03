Thesocialpost.it - Pamela uccisa e fatta a pezzi a 26 anni: violenza disumana, c’è un arresto

Era scomparsa da alcuni giorni senza lasciare alcuna traccia. Giovedì 6 marzo, il suo corpo è stato rinvenuto smembrato all’interno di una valigia. La vittima èAlcantara, una giovane di 26scomparsa nel Bronx, il cui cadavere è stato scoperto ieri mattina accanto al Saw Mill River Creek, a Yonkers, nella contea di Westchester. Per il suo omicidio è stato arrestato l’ex fidanzato, con cui si era recentemente separata.Leggi anche: Incendio spaventoso in Italia: fiamme altissime in Alto Adige, intere famiglie evacuateSecondo quanto riportato dal New York Post, l’ultima volta che è stata vista risale a domenica, nel suo palazzo di Fordham Heights. La famiglia, preoccupata per la sua assenza, aveva contattato le autorità, soprattutto perchéaveva recentemente concluso una relazione e stava per lasciare l’appartamento che condivideva con l’ex compagno (ora in custodia).