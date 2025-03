Movieplayer.it - Pamela Bach, ex moglie di David Hasselhoff, è morta: l'attrice aveva 62 anni

L', exdi, si è suicidata all'età di 62nella giornata di mercoledì 5 marzo., l'exdi, èall'età di 62. L', come confermato dalle autorità, è stata ritrovata senza vita nella serata di mercoledì 5 marzo e si è suicidata sparandosi alla testa, apparentemente senza lasciare nulla di scritto per spiegare il suo gesto. La conferma della morte dell'Alcuni membri della famiglia di, non avendo sue notizie, sono arrivati nella casa, che era chiusa dall'interno, scoprendo quanto accaduto. I paramedici, intervenuti intorno alle 22, non hanno potuto fare altro che confermarne il decesso.si erano sposati nel 1989, divorziando poi .