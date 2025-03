.com - Pallamano A Gold / La Macagi Cingoli sogna l’impresa in casa della Raimond Sassari

I sardi, terzi in classifica, vengono da due sconfitte di fila tra campionato e Coppa e dalle dimissioni di coach Laera. D’Benedetto: “Sarà un match tosto, ma vogliamo vincere”, 7 marzo 2025 – Riprende il campionato di Serie Acon una lunga trasferta in Sardegna. La squadra di Palazzi, infatti, domani sabato 8 marzo alle 15.30 affronta lanella partita19^ giornata. “Sarà un match difficile contro un roster fortissimo – spiega Piero D’Benedetto – ma vogliamo portare i due punti a”. La sfida di andata Nel match di andata, giocato sabato 12 ottobre 2024, i sardi riuscirono a vincere per 28-32, anche se i cingolani furono penalizzati da alcune scelte arbitrali discutibili. Sull’1-2, infatti, i direttori di garaSchiavone e Nicolella non concedettero una rete a Ciattaglia con la palla che, rivedendo le immagini al replay-, era entrata in porta.