Serieanews.com - Palladino rischia grosso, ma il “Pana” non c’entra: c’è un motivo molto più profondo

La Fiorentina perde in Grecia, ma non è il risultato a mettere in discussione. Il problema è piùe ha radicipiù vicine di Atene., ma il “” non: c’è unpiù(Foto: Ansa) – serieanews.comCi sono sconfitte che fanno male per come arrivano, più che per il risultato in sé. La Fiorentina è uscita da Atene con un 3-2 dalthinaikos, un punteggio che lascia tutto aperto per il ritorno, ma che fa discutere più per le modalità che per la reale portata del danno.Un primo tempo sottotono, qualche errore di troppo e tre gol – soprattutto quello su papera di Terracciano – che lasciano l’amaro in bocca. Ma se il discorso qualificazione è ancora vivo, perché si continua a parlare diin bilico?No, ilthinaikos nonnulla.