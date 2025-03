Bubinoblog - PALINSESTI 16-22 MARZO 2025: ITALIA-GERMANIA, IL SERALE DI AMICI, NE VEDREMO DELLE BELLE

Leggi su Bubinoblog

Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7d dal 16 al 22Rai1D: Imma Tataranni 4 (4/4) 1°TvL: Belcanto (4/4) 1°TvM: film da definireM: Roberto Benigni: Il SognoG: Nations League:V: The Voice Senior (5/8)S: NenewCanale 5D: Tradimento 1°TvL: Grande FratelloM: film da definireM: Lo Show dei Record (3/10)G: Grande FratelloV: Le Onde Del Passato (6/6) 1°TvS:di Maria De Filippi (1/9) newAltre segnalazioniNessuna segnalazioneAltre segnalazioniNessuna segnalazioneRai2D: N.C.I.S. + N.C.I.S. Origins 1°TvL: 99 da Battere (6/6)M: Stasera Tutto è Possibile (7/10)M: film da definireG: Detectives: Casi Risolti e IrrisoltiV: film da definireS: F.B.I. + F.B.I. International 1°Tv1D: Le IeneL: Spider-Man: HomecomingM: Le Iene ShowM: film da definireG: Il Mondo Perduto: Jurassic ParkV: film da definireS: film da definireAltre segnalazioniNessuna segnalazioneAltre segnalazioniNessuna segnalazioneRai3D: Presadiretta (2/8)L: Lo StatoCoseM: Le RagazzeM: Chi l’ha Visto?G: Splendida CorniceV: NewsRoom newS: Indovina Chi Viene a CenaRete 4D: Zona BiancaL: Quarta RepubblicaM: E’ Sempre CartabiancaM: Fuori dal CoroG: Dritto e RovescioV: Quarto GradoS: Il Ritorno di Don CamilloAltre segnalazioniDal 17/03, ore 20:15 – Fin Che La Barca VaAltre segnalazioniNessuna segnalazioneLa7D: film da definireL: La Torre di BabeleM: DiMartedìM: Una Giornata ParticolareG: PiazzapulitaV: Propaganda LiveS: In Altre ParoleLa7DD: Miss MarpleL: film da definireM: JoséphineM: film da definireG: film da definireV: JoséphineS: film da definireAltre segnalazioniNessuna segnalazioneAltre segnalazioniNessuna segnalazioneTv8D: GP dell’Argentina: MotoGPL: film da definireM: film da definireM: Champions LeagueG: Europa LeagueV: MasterChef13 (3/12) 1°Tv freeS: 4 Ristoranti RNoveD: Che Tempo Che FaL: Sento La Terra GirareM: Little Big Italy RM: film da definireG: Only Fun: Comico Show (5/10)V: Fratelli di CrozzaS: Accordi & Disaccordi 1°TvAltre segnalazioniNessuna segnalazioneAltre segnalazioniNessuna segnalazioneLegenda1°Tv = prima visione1°Tv free = prima visione in chiaronew = nuova stagione, edizione o trasmissioneR = replicaCLICCA QUI PER IDAL 9 AL 15Per qualsiasi segnalazione, utilizzare l’apposita area commenti sottostante.