Liberoquotidiano.it - "Paghino le toghe se amano i clandestini". sentenza sulla Diciotti, esplode l'ira della Lega

Unaparecchio discutibile quellaCassazione che, nella giornata di venerdì 7 marzo, ha condannato il governo a risarcire i migranti. I fatti risalgono al 16 e 25 agosto 2018, in quel lasso di tempo fu impedito di sbarcare dalla naveGuardia Costiera che li aveva soccorsi in mare. Un caso per cui l'allora titolare dell'Interno Matteo Salvini è stato indagato dal Tribunale dei ministri di Palermo con l'accusa di sequestro di persona. Successivamente la Procura ha chiesto l'archiviazione. Ma la disputa non è finita qui: Il tribunale dei ministri locale ha respinto la richiesta chiedendo al Senato l'autorizzazione a procedere per il leader. A Palazzo Madama (erano i tempi del Governo M5S-) la Giunta per le Autorizzazioni a procedere ha però votato contro.