Sololaroma.it - Pagelle Roma-Athletic Club 2-1, Pisilli: “Shomurodov è in un grande momento, siamo tutti contenti per lui”

Si accende l’Olimpico per spingere laattraverso un’altra notta magica di Europa League, nella gara d’andata degli ottavi di finale. Nella capitale arriva untra le migliori squadre della competizione, con anche l’incentivo in più della finale in programma al San Mames di Bilbao.di forma ottima tanto per i giallorossi quanto per i baschi, preludio di un match che promette fuoco e fiamme. Segui la Diretta LIVE della partita con noi su Solola.it.7 minuti fa6 Marzo 2025 23:19 23:19nel post-partita“Nazionale? Penso che solo giocando partite di livello, posriuscire a crescere prima. Loro sono una grandissima squadra, nel primo tempo cistudiati tanto. Abbiamo preso la traversa con Paulo, mentre nel secondo tempostati bravi a reagire allo svantaggio.