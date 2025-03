Oasport.it - Pagelle discesa Kvitfjell 2025: Dominik Paris è eterno, Odermatt si avvicina alla Coppa

LEDELLADI10: l’campione torna immenso sulle nevi norvegesi.si conferma una località amatissima dall’altoatesino, che trionfa per la quinta volta in carriera, la quarta in. Battere in questa stagione lo squadrone elvetico nella velocità è impresa per pochissimi epuò fregiarsi di questo fantastico risultato. Un capolavoro laodierna, perfetto nella prima parte, poiTommy Moe e poi anche nel finale. Domani si può sognare il bis.Marco8: la secondadidella carriera sisempre di più. Oggi si è dovuto inchinare ad uno strepitoso, ma ha vinto la sfida interna tra compagni di squadra. Un secondo posto importantissimo e allungo ulteriore in testaclassifica di specialità.