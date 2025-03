Inter-news.it - Paganin speranzoso: «Triplete Inter possibile. Thuram meglio di Lukaku»

Antonio, ex calciatore dell’, in un suovento a TMW Radio durante “Maracanà” ha parlato degli obiettivi stagionali del club nerazzurro e di Marcusin coppia con Lautaro Martinez.SUL– Antonioha parlato così riguardo gli obiettivi dell’: «Certo, però c’è anche una parte realista che dice che c’è un testa a testaessante in campionato e vedo il Napoli leggermente favorito per gli impegni che dovrà affrontare l’, che sono causa di stress ulteriore. Ieri sera comunque prova molto solida, era in difficoltà ma ha mostrato grande maturità. Si è adattata. E si è confermata una rosa molto duttile. Se è lì, non vorrei arrivare a zero titoli, ma è uno scenario. Ma è importante che lotti su tre fronti come sta facendo ora. Èessante da qui alla fine come sapranno gestire gli impegni, che non sono molto semplici.