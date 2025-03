Internews24.com - Padovan non ha dubbi: «Cosa accadrà in Inter Monza e Napoli Fiorentina»

Leggi su Internews24.com

di RedazioneIl giornalista Giancarlosi è espresso sul momento dell’e del: le dichiarazioni verso gli impegni di nerazzurri e campaniGiancarlosi è espresso così a Sky Sport, esprimendo anche un doppio pronostico sue pure sulle ambizioni dell’Atalanta per lo scudetto. Le dichiarazioni del giornalista sulla sfida scudetto:LE PAROLE – «Ilva a vincere con la, non avrà problemi. Anche l’regola ilsecondo pronostico, le distanze restano invariate però sono due squadre sotto osservazione. Ilva a vincere con la, non avrà problemi. Anche l’regola ilsecondo pronostico, le distanze restano invariate però sono due squadre sotto osservazione. Nessuna delle due sta benissimo, un tempo per uno nel big-match.