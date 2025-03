Dayitalianews.com - Padova, svolta per l’omicidio dell’anziano trovato morto in un armadio: arrestato coinquilino

Il 40enne Alessio Battaglia, che gli inquirenti stavano cercando in relazione alla morte di Franco Bernardo Bergamin, 80 anni, è stato. Il corpo di Bergamin era statodue giorni fa in due sacchi dentro l’di un’abitazione a Limena (). L’uomo è stato rintracciato dai carabinieri diin un’abitazione a Monfalcone, in provincia di Gorizia. L’accusa nei suoi confronti è di omicidio. L’indagato conviveva con la vittima. L’uomo è stato rintracciato equesta notte (7 marzo).Il ritrovamento della vittimaBergamin abitava a Limena, nella periferia di, in uno stabile di due piani con quattro appartamenti in una zona di case popolari. Quando sono arrivati i carabinieri hannole stanze ordinate ma i militari hanno rovistato in una specie di ripostiglio da dove arrivava un odore forte.