Lapresse.it - Padova, anziano trovato morto nell’armadio in casa: arrestato coinquilino

Leggi su Lapresse.it

E’ statodai carabinieri diildell’in. I carabinieri hannoil 45enne ricercato per la morte di Franco Bernardo Bergamin, l’uomo di 80 annisenza vita nascostodella sua abitazione a Limena, in provincia di. L’uomo,di Bergamin, a quanto si apprende, sarebbe stato rintracciato in un’abitazione a Monfalcone, in provincia di Gorizia.La vittima sarebbe morta da almeno una decina di giorni. L’uomoda qualche mese viveva con l’, ha lasciato numerose bottiglie di profumo per ambienti, nel tentativo di coprire il cattivo odore.Le indagini sono partite nella giornata di mercoledì quando i parenti più prossimi alla vittima hanno allertato le forze dell’ordine perché non riuscivano a mettersi in contatto con l’