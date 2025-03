Tg24.sky.it - Padova, anziano trovato morto in un armadio: arrestato coinquilino

È statoAlessio Battaglia, 40 anni, indagato per la morte di Franco Bernardo Bergamin, l'uomo di 80 anni il cui cadavere è statodue giorni fa all'interno di unin un'abitazione a Limena, in provincia di. Il corpo dell'80enne era avvolto in due sacchi. Battaglia, che conviveva con la vittima, è stato rintracciato dai carabinieri diin un'abitazione a Monfalcone, in provincia di Gorizia. Ora, su di lui pende l'accusa di omicidio. Dopo la vicenda, il 40enne era fuggito facendo perdere le sue tracce fino a questa notte, quando i militari l'hanno individuato e ammanettato.