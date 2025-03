Ilrestodelcarlino.it - Otto marzo, una panchina rossa a Gattatico

Festa della Donna, un corposo programma di iniziative viene proposto nei vari comuni del distretto per riflettere e celebrare. IlClub scende in campo sabato alle 17,30 allo stadio di Praticello con un quadrangolare, giocando un ruolo attivo nel campionato più importante: l’eliminazione della violenza di genere. Giocheranno 3 squadre femminili e una mista. "L’obiettivo ambizioso del Club - commenta Simone Euripide della Asd - è intervenire sulla cultura sportiva, coinvolgendo le società con squadre femminili, e promuovendo un cambiamento dentro e fuori dal campo. L’intento è superare ogni barriera, unendo atleti e tifosi contro ogni forma di discriminazione". Nello stadio sarà inaugurata una, dove saranno esposti i messaggi contro la violenza scritti dai cittadini in occasione del 25 Novembre e lasciati nelle urne allestite nei negozi.