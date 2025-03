Ostia anziano cade dalla bici sulla pista ciclabile | trasportato d’urgenza al Grassi

Leggi su Ilfaroonline.it

, 7 marzo 2025 – Stava percorrendo lasul lungomare diun 86enne, quando è cadutosua: l’ha sbattuto la faccia sul marciapiede, nei pressi del Kursaal, ed è stato portato all’ospedalein codice rosso con il 118. Sul posto erano presenti gli agenti della Polizia locale X Distretto Mare. Le esatte dinamiche sono ancora da chiarire, ma secondo quanto si apprende, sembrerebbe che in quel punto dellaci siano delle difficoltà di percorrenza a causa della sabbia. “Esprimo profondo rammarico per il grave incidente avvenuto ieridi, che ha coinvolto un ciclista. Mentre le dinamiche dell’accaduto sono ancora da chiarire e saranno oggetto di indagine da parte della magistratura, è evidente l’incuria in cui versa la,” dichiara Giuseppe Conforzi, Capogruppo di Fratelli d’Italia nel X Municipio di Roma Capitale.