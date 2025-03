Ostia, 900.000 euro per la riapertura della scuola "Raffaella La Crociera"

Leggi su Ilfaroonline.it

, 7 marzo 2025– 900.000per restituire agli studenti e alle loro famiglie laLa. Dopo la dichiarazione di inagibilità dello scorso settembre a seguito del dissesto del solaio, l’amministrazione di Roma Capitale ha stanziato le risorse necessarie per rendere nuovamente fruibile il plesso scolastico.“Questo intervento rappresenta un altro passo fondamentale per garantire il diritto all’istruzione in sicurezza e per migliorare la qualità delle nostre strutture scolastiche. L’impegno congiunto del Sindaco Roberto Gualtieri e degli Assessori Silvia Scozzese e Claudia Pratelli, insieme al lavoro del Municipio X, ha permesso di ottenere uno stanziamento di risorse significativo che consentirà di restituire laalla comunità. Il nostro obiettivo è sempre quello di tutelare i più piccoli e sostenere le famiglie, affinché nessuno debba più affrontare disagi legati alla mancanza di spazi adeguati per l’educazione dei propri figli.