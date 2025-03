Iodonna.it - Ospiterà monaci e monache, ma anche curiosi in cerca di pace e armonia

A Pomaia di Santa Luce, in provincia di Pisa, verrà costruito il primo monastero buddhista di tradizione tibetana in Italia. Sarà la casa di cento, ma accoglieràindi. Costruito da zero sulla roccia come i tradizionali monasteri del Tibet, il Tempio sarà immerso in quello che sarà conosciuto come Parco della Contemplazione e della. Si tratta di un’importante opera di riqualificazione ambientale che prevede una rete di sentieri con installazioni religiose e di educazione ambientale. Con una vista a perdita d’occhio sino al confine del mare, il tempio sorgerà nei pressi dell’Istituto Lama Tzong Khapa. Il Monastero è stato progettato con una struttura che unisce estetica e spiritualità della tradizione tibetana con esigenze funzionali e architettoniche moderne.