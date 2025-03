Reggiotoday.it - Ospedale di Polistena, l'Asp: "Nessuna chiusura di psichiatria, attività sempre garantite"

Leggi su Reggiotoday.it

"La direzione dell’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria, in relazione a quanto accaduto presso l’Unità operativa dinei giorni scorsi, comunica che sono state avviate con la massima tempestività, le procedure per il ripristino dello stato dei luoghi, per consentire la.