Juventusnews24.com - Osimhen Juve, Marchetti allo scoperto sul suo futuro: «Considera chiuso questo aspetto»

OSIMHEN JUVE – «Ha uno stipendio a due cifre, ritengo sia difficile possa rimanere a Napoli, anche perché considera chiusa la sua avventura in azzurro, cosa per la quale si è trasferito in Turchia in estate, decisione alla quale neanche Conte ha potuto opporsi».