Osimhen-Juve, la bomba di mercato: Pruzzo alimenta le voci, ma il Napoli non fa sconti

, ladile, ma ilnon fa">La notizia ha acceso l’entusiasmo dei tifosi bianconeri: “So che il prossimo attaccante dellasarà”, ha dichiarato Robertoai microfoni di Radio Radio, rivelando che una fonte vicina all’entourage del giocatore è sicura dell’approdo del nigeriano a Torino nella prossima stagione. Come riportato da Nicolò Schira su Tuttosport, le parole dell’ex bomber della Roma hanno infiammato il dibattito,ndo ledi un clamoroso colpo di.Tuttavia, lo scenario non è così semplice. Ilha fissato la clausola rescissoria dia 75 milioni di euro, ma questa è valida solo per i club stranieri. A differenza di quanto accadde con Higuain nel 2016 – quando lantus pagò la clausola da 94 milioni senza restrizioni – questa volta il presidente Aurelio De Laurentiis non sembra intenzionato a cedere un altro pezzo pregiato a una rivale diretta.