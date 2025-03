Ilnapolista.it - Osimhen andrà alla Juventus, me l’ha detto una fonte vicina al suo entourage (Pruzzo)

, meunaal suo)Tuttosport con Nicolò Schira riporta le parole di Robertoa Radio Radio sul futuro diche, secondo l’ex centravanti, sarebbe.«So che il prossimo attaccante della Juve sarà. Merivelato a Firenze unaaffidabile,al suo. Loro sono sicuri di andare a Torino il prossimo anno». Boom. La bomba sganciata ai microfoni di Radio Radio da Robertoha infiammato il mondo dei social, accendendo la fantasia dei tifosi bianconeri.e la clausola da 75 milioni valida per l’esteroTuttosport scrive:Che Victor sia un vecchio pallino del dt bianconero Cristiano Giuntoli non è affatto un mistero. (.) I rapporti tra Giuntolie l’della punta restano ottimi, anche se appare diffi cile che il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis possa decidere dicederlo a una diretta concorrente italiana e a maggior ragione a una rivale storica come la Juve.