Oroscopo Paolo Fox | previsioni weekend 8-9 marzo 2025

Fox rivela l'del fine settimana 8-9, concentrandosi su amore e salute. Queste 48 ore si prevedono dinamiche e rosee. Ci sarà spazio per le emozioni, per i sentimenti e per l'amore. La Luna è in Cancro ed è pronta a movimentare il fine settimana di tutti i segni zodiacali.Fox 8-9: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Amore: il cuore non è in forma, proprio come non lo è il vostro benessere generale: prendetevi cura di voi. Lavoro: con questa Luna contraria bisogna evitare le spese e riflettere con attenzione prima di aprire il portafoglio. Occhio alle distrazioni. Toro - Amore: sarà un fine settimana che permette di recuperare un sentimento e di trascorrere del tempo di qualità con chi si ama. Lavoro: gli accordi e le trattative presentano problematiche da risolvere.