Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox: le previsioni astrologiche dell'8 marzo 2025

L'diFox'8segue le istruzioni fornite dalla Luna in Cancro. Si tratta di un aspetto astrale molto favorevole, anche se non tutti i segni vivrannoe ore positive. Grazie alla guida del celebre astrologo, però, sarà possibile salvare il salvabile, trascorrendo un sabato niente male. Vediamo lediFox di sabato 8, sempre con la raccomandazione di verificare anche il proprio ascendente al fine di ottenere unaccurato.Fox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - La Luna non è favorevole, dunque evita spese rischiose e valuta attentamente i pro e i contro. Un'altra raccomandazione: cerca di mantenere la calma in famiglia. Toro - L'del giorno anticipa un fine settimana promettente per ritrovare un'emozione perduta e godere del tempo trascorso insieme.