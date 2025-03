Romadailynews.it - Oroscopo del giorno: sabato 8 marzo 2025

Ariete (21– 19 aprile)Ottima giornata per attività sportive e svago. Energia elevata e entusiasmo ti permetteranno di divertirti e trascorrere piacevoli momenti in compagnia degli amici.Toro (20 aprile – 20 maggio)La tua sensibilità sarà valorizzata oggi. Un’occasione ideale per trascorrere del tempo con la famiglia e goderti il comfort domestico, ma evita piccole incomprensioni.Gemelli (21 maggio – 20 giugno)brillante per le relazioni sociali. Incontri interessanti e nuove amicizie potrebbero arricchire la tua giornata. Mantieni aperta la comunicazione.Cancro (21 giugno – 22 luglio)Momenti di riflessione ti aiuteranno a fare chiarezza sui tuoi sentimenti. Una passeggiata o un momento di relax in solitudine ti aiuteranno a recuperare energia.Leone (23 luglio – 22 agosto)Sarai il centro dell’attenzione, ma cerca di bilanciare la voglia di protagonismo con l’ascolto degli altri.