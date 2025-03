Liberoquotidiano.it - "Ordine di Trump: chiudere il ministero dell'Istruzione". Linda McMahon estrema: manda ai matti la sinistra

Leggi su Liberoquotidiano.it

Donaldè pronto a firmare un nuovoesecutivo con cui si incarica la ministra, di lavorare per la chiusura del dipartimento che ora guida. Lo scrive il Washington Post, citando una bozzain cui, pur riconoscendo che l'abolizione del dipartimento richiede l'approvazione del Congresso, e in particolare 60 voti al Senato dove i repubblicani controllano 53 seggi, si afferma chedovrà "intraprendere tutti i passi necessari" per facilitare la chiusura "nella massima estensione consentita dalla legge". Reazioni isteriche tra i progressisti: Repubblica, per esempio, dando voce ai timoriamericana e italiana, sospetta chevoglia smantellare il sistemapubblica "centralizzata" perché considerata un elemento fondamentale nella costruzione del consenso dei democratici.