Orchidee infestate da insetti. "Giusta la distruzione"

21 aprile 2021, aeroporto di Malpensa. Il carico di 5.620spedito il giorno prima da Taiwan arriva puntuale, come richiesto da una ditta specializzata con sede in provincia di Pistoia. Tutto finito? No, perché ventiquattro ore dopo i tecnici del servizio fitosanitario regionale passano al setaccio i fiori e riscontrano la presenza di vari, che in laboratorio acquisiscono i nomi di Collembola, Acarina, Pseudoscorpionida, Dermaptera e Diptera Sciaridae (quest’ultimo considerato come adulto di Bradisia Impatiens). Una scoperta che spinge gli esperti a disporre ladelle. Il 4 maggio, l’acquirente si rivolge all’autorità, sostenendo che "glirinvenuti non sono nocivi" e chiedendo l’immediata "liberazione" dei fiori. Niente da fare: l’amministrazione conferma la decisione.