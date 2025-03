Liberoquotidiano.it - Orban, "un sondaggio sull'adesione dell'Ucraina all'Ue": la bomba politica sull'Europa

"L'all'Unione Europea non può essere decisa dai cittadini. Stiamo lanciando und'opinione in Ungheriaall'Ue!". La proposta diViktorplana su Facebook come unaad orologeria su Bruxelles e il futuro'Ue, in un momento già delicatissimo. Il premier ungherese è stato l'unico a opporsi contro il piano di riarmo illustrato dalla presidentea Commissione Ue Ursula Von der Leyen e al termine del vertice ha usato parole dure: "Ci siamo trovati di fronte a una scelta chiara: guerra o pace. Tutti gli altri 26 leader'Ue hanno sostenuto la continuazione'azione militare, mentre l'Ungheria si è schierata da sola a favorea pace". Secondo il leader dei Patrioti, l'dovrebbe sostenere pienamente i negoziati di pace di Donald Trump con la Russia, sottolineando poi come l'Ue non possa sostenere i costia sopravvivenza e degli sforzi militari, soprattutto perché gli aiuti finanziari degli Stati Uniti non sono più garantiti.