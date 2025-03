Ora Trump minaccia la Russia | Basta bombe sull’Ucraina o arrivano sanzioni Bloomberg | Putin disposto a valutare una tregua

Leggi su Open.online

Donaldsposta oggi l’obiettivo delle sue ire riguardo al conflitto che dilania da oltre tre anni l’Est Europa sulla. «Considerato che stanno letteralmente martellando l’Ucraina sul campo di battaglia», ha scritto il presidente Usa su Truth dove gli ennesimi, pesanti bombardamenti russi della scorsa notte, «sto seriamente prendendo in considerazionebancarie su larga scala,e tariffe sullafino a quando non verrà raggiunto un cessate il fuoco e un accordo di risoluzione finale sulla pace.e Ucraina, sedetevi al tavolo subito, prima che sia troppo tardi. Grazie!!!», è l’appello finale ai due belligeranti di, che da quando è tornato alla Casa Bianca sta tentando freneticamente di mettere fine al conflitto. Lavaluta lain Ucraina? Eppure secondoda Mosca si starebbero aprendo spiragli in quest’ottica: lasarebbe disposta a discutere di unatemporanea in Ucraina, a condizione che siano «progressi verso un accordo di pace complessivo» compatibile coi suoi interessi.