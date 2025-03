Gqitalia.it - Ora sì, puoi vedere Anora in streaming, anche subito, e capire perché abbia vinto ben 5 premi Oscar

Dopo la notte degli Oscar 2025, la domanda collettiva è stata una sola: ma dove si può vedere Anora, il film che più di ogni altro ha trionfato nel corse dell'edizione numero 97 degli Academy Awards? E soprattutto, è disponibile in streaming? La risposta è arrivata a qualche giorno di distanza dalla cerimonia che ha visto Sean Baker tornare a casa con 4 statuette (miglior film, miglior regia, miglior sceneggiatura originale e miglior montaggio) e Mikey Madison aggiudicarsi il premio Oscar come migliore attrice protagonista. Ed è semplice: sì, su Amazon Prime Video e su Sky Cinema Primafila. Dove vedere il film Anora in streaming Già, purtroppo in molti, quantomeno in Italia, si erano persi l'occasione di vedere Anora al suo debutto in sala, lo scorso novembre.