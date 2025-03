Tpi.it - Ora per l’Europa c’è una sola via possibile: imparare a camminare sulle proprie gambe

Non possiamo sapere come andranno a finire le trattative per cercare di porre fine alla guerra in Ucraina, ma una cosa si sta delineando in maniera sempre più chiara:deveda. Dovràa farlo in politica estera, dovrà fare lo stesso in ambito militare così come in quello tecnologico. Questo non perché gli Stati Uniti non siano più un alleato – lo sono senz’altro, per quanto in tanti si stiano oggi interrogando sugli sviluppi di questo rapporto nel futuro prossimo – ma perché è abbastanza chiaro che, qualunque sia la strada che il nostro continente vorrà intraprendere, ciò dovrà avvenire a prescindere dalle posizioni di Washington e senza dover dipendere in tutto e per tutto dall’ombrello protettivo americano. È sempre più evidente, infatti, che per i Paesi europei, in questo preciso momento storico, non è più sostenibile che uno starnuto alla Casa Bianca possa tramutarsi in una tempesta dalle nostre parti.