Lanazione.it - Operazione sicurezza. Nuova illuminazione. Si parte dal centro città

Leggi su Lanazione.it

Garantire maggiorenelle ore notturne a sostegno dellain. È questo l’obiettivo dei lavori appena avviati dal Comune in alcuni punti dove sono avvenuti più reati a Montecatini. La presenza di spazi più illuminati, secondo la giunta, dovrebbe contribuire a scoraggiare i malintenzionati che hanno creato tanti problemi negli ultimi tempi. Le strutture installate sono provvisorie, come avvenute per altre zone, e saranno sostituite in seguito con quelle definitive. L’amministrazione comunica che "recentemente ha iniziato gli interventi di potenziamento dell’notturna in piazza XX Settembre e via Garibaldi, nell’ambito del programma di miglioramento dellaurbana. Gli interventi sono realizzati con l’obiettivo di garantire un’adeguata in tempi brevi.