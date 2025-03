Lanazione.it - Operaio morto sul lavoro, indagini per omicidio colposo

Arezzo, 6 marzo 2025 – Proseguono lesulla morte suldi Alessandro Guerra, 54enne di Verghereto in provincia di Forli Cesena travolto da un muletto mentre stava lavorando in un cantiere per il ripristino di un muro di contenimento nel centro di Arezzo. Questa mattina si è svolto l'accertamento sul corpo disposto dalla procura, che ha aperto un fascicolo per, al momento ancora contro ignoti ed è stato sequestrato il mezzo dal quale sarebbe caduto l'per poi esserne travolto. Per ora è tutto nelle mani del servizio di prevenzione igiene e sicurezza sui luoghi di. In base alla prima ricostruzione dei fatti, sembra che l'uomo fosse intento a lavorare ad un marciapiede e stesse manovrando un muletto, dal quale sarebbe stato sbalzato fuori e poi travolto o comunque sarebbe caduto, procurandosi un violento trauma cranico.