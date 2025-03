Internews24.com - Onana ricorda: «All’Inter una stagione ma sembra ne abbia fatte 10! Le multe erano salatissime, vi racconto quando ho dovuto comprare 35 iPhone»

di RedazioneL’ex portiere dell’Inter, ora al Manchester United, Andréla sua esperienza in nerazzurro svelando alcuni retroscenaIntervistato da Le Média Carré, il portiere del Manchester United, Andrécol sorriso il suo anno passato, svelando anche alcuni retroscena legati allericevute da lui e dal resto dello spogliatoio.PAROLE – «Ho giocato unamache nedieci. Il nostro spogliatoio era una discoteca. Un giorno arrivo puntuale all’allenamento, ma Denzel mi segnala che sono in ritardo, quindi pago la multa. Lesalate e solo per uno scherzo del genere mi hanno fatto35perché bisogna comprarli per tutti. C’è una cosa che detestavano profondamente, perché considerata una mancanza di rispetto: arrivare in ritardo.